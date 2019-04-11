Число раненых военных на Донбассе с начала суток возросло до трех – штаб

В утренней сводке ООС речь шла об одном раненом украинском военном.

Вследствие обстрелов поддерживаемых Россией боевиков трое украинских военнослужащих получили ранения на Донбассе, хотя в утренней сводке говорилось об одном раненом.

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«С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано уже шесть вражеских вооруженных провокаций, две из которых состоялись с применением минометов», – говорится в сообщении штаба операции Объединенных сил на странице в Facebook.

Согласно сообщению, обстрелы продолжались возле Водяного, Катериновки, Молодежного, Павлополя и Авдеевки.

Ранее в штабе ООС сообщали, что за прошедшие сутки было двое раненых военных ВСУ и 9 обстрелов со стороны боевиков.