Уничтожение позиции боевиков в районе Ясиноватой попало на видео

В результате обстрела позиции боевиков были ликвидированы два оккупанта.

Уничтожение позиции боевиков в районе Ясиноватской развязки попало на видео.

Видео уничтожения позиции боевиков в сеть выложил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

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Отмечается, что украинские военнослужащие обстреляли позицию оккупантов, когда на ней дежурили сепаратисты.

«По данным разведки, двое оккупантов присоединились к рядам «200-й бригады», еще пять зализывают свои раны. Позиции и укрытия пылали целые сутки», - написал он.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 7 апреля, боевики ОРДЛО 10 раз обстреливали позиции украинских военных на Донбассе, в том числе четыре раза из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.