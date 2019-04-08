Уничтожение позиции боевиков в районе Ясиноватой попало на видео
08:22, 08 апреля 2019Война
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В результате обстрела позиции боевиков были ликвидированы два оккупанта.
Позиция боевиков горела целые сутки / скриншот
Уничтожение позиции боевиков в районе Ясиноватской развязки попало на видео.
Видео уничтожения позиции боевиков в сеть выложил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".
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Отмечается, что украинские военнослужащие обстреляли позицию оккупантов, когда на ней дежурили сепаратисты.
«По данным разведки, двое оккупантов присоединились к рядам «200-й бригады», еще пять зализывают свои раны. Позиции и укрытия пылали целые сутки», - написал он.
Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 7 апреля, боевики ОРДЛО 10 раз обстреливали позиции украинских военных на Донбассе, в том числе четыре раза из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
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