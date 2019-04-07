На Донбассе боевики из гранатометов обстреляли ряд опорных пунктов ООС, ранен военный

Оккупанты из запрещенного вооружения обстреляли ряд позиций украинских военных.

Боевики с начала суток осуществили восемь обстрелов, ранен один украинский военнослужащий.

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Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС) в вечерней сводке. Так, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Схид» оккупанты четырежды обстреляли опорные пункты ОС: из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле села Гнутово; дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Широкино; из крупнокалиберных пулеметов – неподалеку от поселка Новотроицкое.

«В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Пивнич» оккупационные войска четырежды обстреляли позиции Объединенных сил: из минометов калибров 120 и 82 мм и крупнокалиберных пулеметов - возле города Попасная; из минометов калибров 120 и 82 мм – неподалеку от населенного пункта Катериновка; из вооружения боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - возле Попасной; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – неподалеку от села Новозвановка», сказано в сообщении.

В штабе подчеркнули, что на вражеские обстрелы подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.