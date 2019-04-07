Война на Донбассе: враг бил из запрещенного вооружения, двое военных погибли

Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил.

В течение минувших суток, 6 апреля, российско-оккупационные войска 14 раз обстреляли позиции ВСУ на востоке Украины. В результате обстрелов двое украинских военнослужащих погибли.

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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, в ходе обстрелов было семь раз применено запрещенное Минскими договоренностями вооружение с расходом 59 минометных мин калибра 120 и 82 мм.

Также враг обстреливал украинских защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Отмечается, что ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, 6 апреля трое оккупантов были уничтожены, один – ранен.

С начала текущих суток, 7 апреля, враг обстрелял из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия украинские позиции в полосе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" в районе населенного пункта Широкино. Потерь среди личного состава нет.

Подразделение, который подвергся обстрелу, ответил применением штатного вооружения. Потери врага уточняются.

Ранее сообщалось, что в целом, за время проведения антитеррористической операции и операции Объединенных сил харьковские военные медики приняли 25 тыс. военных.