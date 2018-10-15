В Администрации Путина создан департамент по сотрудничеству с Украиной

Инициатором создания департамента по сотрудничеству с Украиной был помощник президента РФ Владислав Сурков, который де-факто курирует Управление по приграничному сотрудничеству.

В Администрации президента Российской Федерации создан департамент по сотрудничеству с Украиной.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Ситуация была приведена в соответствие с тем, чем де-факто занималось это управление (Управление по приграничному сотрудничеству – УНИАН). Де-факто один из департаментов занимался Абхазией и Осетией, а другой департамент де-факто занимался вопросами взаимодействия с Украиной. Это просто было приведено в соответствие с реальностью», - пояснил Песков.

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Как стало известно УНИАН, инициатором создания департамента по сотрудничеству с Украиной был помощник президента РФ Владислав Сурков, который де-факто курирует Управление по приграничному сотрудничеству.

Как сообщал УНИАН, 13 июня президент РФ Владимир Путин переназначил Владислава Суркова на должность своего помощника. 14 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Сурков на посту помощника президента РФ продолжит заниматься оккупированным Донбассом.

В начале октября Путин преобразовал управление по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией в Управление по приграничному сотрудничеству, его главой остался Олег Говорун.