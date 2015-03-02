Генштаб: В больницах находятся более 500 раненых военных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев сегодня на брифинге в Киеве.

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"В госпиталях и других медицинских учреждениях находятся 510 украинских военнослужащих, которые в настоящее время получают всю необходимую квалифицированную медицинскую помощь", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, Греция предложила принять на лечение украинских военных.

Наопмним, ранее военных уже приняли на лечение Литва, Польша, Австрия, Великобритания.