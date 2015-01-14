В моргах Днепропетровской области остается 31 неопознанное тело бойцов АТО

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации со ссылкой на директора департамента взаимодействия с правоохранительными органами, гражданской защиты и оборонной работы ОГА Ирину Федорчук.

«Мы обращаемся к людям, родственники которых принимают участие в АТО и считаются пропавшими без вести, сдавать анализ ДНК. Это делается для того, чтобы установить личности погибших или исключить случаи гибели воинов», - отметила Федорчук.

Читайте такжеНа Донбассе найдено около 130 останков украинских военныхОна напомнила, что с начала проведения АТО в морги Днепропетровской области поступило 387 тел. Из них 161 погибший был опознан визуально. Путем молекулярно-генетических исследований установлены личности еще 20 воинов. Среди них 9 погибших, которые были неопознаны и похоронены в Днепропетровске. Это ребята из Полтавской, Ровенской, Житомирской, Волынской и Черниговской областей. Родственники 5 бойцов уже приняли решение об их перезахоронении.

Как сообщал УНИАН, по данным Днепропетровской ОГА, с 11 сентября 2014 года в Днепропетровске проводятся захоронения погибших в зоне проведения АТО. Уже похоронено 136 неопознанных тел. По каждому случаю были отобраны образцы анализов и внесены в единую базу.

Справка УНИАН. По инициативе Днепропетровской облгосадминистрации с 1 октября 2014 г. на базе экспертно-криминалистического центра МВД Украины в Киеве создан Единый реестр базы данных ДНК-профилей погибших во время АТО и людей, чьи родственники пропали без вести. При каждом управлении МВД Украины в областях были созданы рабочие группы и «горячие линии».