На Донбассе оккупанты из гранатометов продолжают обстрелы украинских военных (видео)

Потерь среди украинских защитников нет.

С начала текущих суток боевики дважды обстреляли позиции украинских войск на Донбассе - пресс-центр ООС

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Потерь среди украинских защитников нет.

С начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил боевики дважды обстреляли позиции украинских войск.

Об этом говорится в сводке по состоянию на 18:00 3 апреля 2019 года.

«С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции наших войск в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Схид» - из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Новотроицкое, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи села Лебединское», - говорится в сообщении.

В пресс-центре отметили, что потерь среди украинских защитников нет.

На обстрелы подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.

«Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных», - заверили в пресс-центре ООС.