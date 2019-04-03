Двое погибших и двое раненых: за сутки боевики 15 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

По данным разведки, за минувшие сутки огнем украинские военные уничтожили трех оккупантов, еще восемь были ранены.

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил террористы 15 раз обстреляли позиции украинских подразделений, 14 раз применив запрещенное оружие. Читайте такжеУничтожение бойцами ВСУ "Утеса" боевиков на Донбассе попало на видео

Как сообщает пресс-центр ООС, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки Восток из минометов калибров 120 и 82 мм боевики вели огонь вблизи Верхнеторецкого.

В районе Широкино украинские позиции попали под огонь из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Возле Авдеевки террористы применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Неподалеку Гнутово боевики стреляли из автоматических станковых гранатометов, а вблизи Водяного - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки Север из артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибров 120 и 82 мм и стрелкового оружия боевики наносили удары неподалеку Новозвановки. В районе Попасной украинские позиции были обстреляны из минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов, а вблизи Катериновки - из минометов калибра 120 мм.

В штабе добавили, что в результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил погибли и двое получили ранения. По данным разведки, за минувшие сутки огнем украинские военные уничтожили трех оккупантов, еще восемь были ранены. С начала текущих суток обстрелов позиций украинских войск не зафиксировано.