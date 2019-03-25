Вследствие обстрелов боевиков на Донбассе ранены двое украинских военных

Противник совершил три обстрела позиций украинских военных в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

С начала сегодняшних суток в результате обстрелов со стороны боевиков российско-оккупационных войск были ранены двое военнослужащих Объединенных сил.

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Как сообщается в сводке пресс-центра Объединенных сил в Facebook по состоянию на 18.00, в течение текущих суток противник совершил три провокационных обстрела позиций украинских военных в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Боевики били из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов 82 калибра мм в районе Крымского, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе Новотошковского и из стрелкового оружия - вблизи поселка Луганское.

"Обороняющиеся подразделенияадекватным ответом заставили противника прекратить обстрел. Ответным огнем уничтожен один и ранены двое оккупантов", - говорится в сообщении.