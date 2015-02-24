Вблизи украинской границы заметили колонну российских РСЗО «Торнадо» (видео)

В состав колонны, в частности, входили тяжелые РСЗО «Торнадо», сообщает Новое Время.

Как сообщалось, стороны конфликта на Донбассе должны были начать отводить свои силы и технику на 15-километровое расстояние еще 20 февраля.

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Однако ни перемирие, ни процесс отвода войск не был начат, боевики неоднократно нарушали соглашения. Так, только в течение 21 февраля пророссийские боевики нарушили "режим тишины" 32 раза, обстреляв позиций украинских военных и мирные населенные пункты.