Вблизи украинской границы заметили колонну российских РСЗО «Торнадо» (видео)
14:14, 24 февраля 2015Война
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Журналисты одного из финских изданий сняли на видео колонну российской военной техники в Ростовской области, которая двигалась в сторону Украины по трассе М23 близ города Новошахтинск, находящегося в 50 км от украинско-русской границы.
Журналисты сняли на видео колонну российской военной техники / скриншот видео
В состав колонны, в частности, входили тяжелые РСЗО «Торнадо», сообщает Новое Время.
Как сообщалось, стороны конфликта на Донбассе должны были начать отводить свои силы и технику на 15-километровое расстояние еще 20 февраля.
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Однако ни перемирие, ни процесс отвода войск не был начат, боевики неоднократно нарушали соглашения. Так, только в течение 21 февраля пророссийские боевики нарушили "режим тишины" 32 раза, обстреляв позиций украинских военных и мирные населенные пункты.
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