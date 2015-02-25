Бойцы АТО уничтожили технику боевиков в ответ на обстрел ими Широкино

Об этом сообщает Оборона Мариуполя.

Силовики открыли огонь в ответ на обстрел Широкино со стороны российско-террористических войск. Боевики вели огонь из тяжелой артиллерии, танков, минометов, гранатометов, стрелкового оружия на протяжении всего дня, начиная с 7.00.

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"Также противник применил новые артиллерийские снаряды, которые уже были использованы над Широкино несколько дней назад. Взрывается снаряд примерно в 40 метрах над землей и мелкими осколками поражает все живое", - сообщает Оборона Мариуполя.