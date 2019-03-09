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На Донбассе оккупанты из минометов обстреливали позиции украинских военных

18:27, 09 марта 2019
Война
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Потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил нет \ фото УНИАН

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Как сообщает в Facebook пресс-центр операции Объединенных сил, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" враг обстрелял из минометов калибра 120 мм украинские позиции в районе населенного пункта Лебединское.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Пивнич" противник вел огонь по позициям подразделений Объединенных сил из минометов калибров 120 и 82 мм вблизи села Крымское.

Потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил нет.

На обстрелы противника украинские защитники каждый раз отвечали адекватным огнем. Потери противника уточняются.

Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.

Как сообщал УНИАН, участники подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе договорились о введении на линии разграничения режима тишины с 00.00 8 марта.

Вчера оккупанты только один раз нарушили перемирие.

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Теги: #Донбасс#война#обстрелы