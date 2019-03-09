На Донбассе оккупанты из минометов обстреливали позиции украинских военных

На обстрелы противника подразделения Вооруженных сил Украины каждый раз отвечали адекватным огнем.

Оккупанты сегодня дважды нарушили режим прекращения огня, трижды применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

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Как сообщает в Facebook пресс-центр операции Объединенных сил, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" враг обстрелял из минометов калибра 120 мм украинские позиции в районе населенного пункта Лебединское.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Пивнич" противник вел огонь по позициям подразделений Объединенных сил из минометов калибров 120 и 82 мм вблизи села Крымское.

Потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил нет.

На обстрелы противника украинские защитники каждый раз отвечали адекватным огнем. Потери противника уточняются.

Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.

Как сообщал УНИАН, участники подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе договорились о введении на линии разграничения режима тишины с 00.00 8 марта.

Вчера оккупанты только один раз нарушили перемирие.