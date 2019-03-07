Полторак рассказал сколько военнослужащих-женщин побывали на войне с 2014 года

В настоящее время в ВСУ работают и проходят службу почти 56 тыс. женщин.

С 2014 года 7 тыс. военнослужащих-женщин стали участниками боевых действий на Донбассе.

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Об этом сообщил министр обороны Степан Полторак, передает 112 Украина. "За время войны с российской ордой 166 военнослужащих-женщин получили боевые государственные награды, 1,5 тыс.получили награды, знаки отличия Минобороны, более тысячи – отличия начальника Генштаба. Я хотел бы обратить внимание, что за это время более 7 тыс. военнослужащих-женщин стали участниками боевых действий. Вы мужественно и героически защищаете нашу страну, ее территориальную целостность", - отметил министр.

Так, за 5 лет войны погибли Хорунжая Наталья Александровна, Вовк Алла Юрьевна, Носкова Екатерина Владимировна, Галицкая Сабина Станиславовна, Бакланова Олеся Александровна и Петрик Вера Ивановна.

"Сегодня в ВСУ работают и проходят службу почти 56 тыс. женщин-военнослужащих, госслужащих. Из них 26 тыс. – это военнослужащие, 3,5 тыс. из 26 тыс. - офицеры и выполняют боевые задачи как на востоке Украины, так и по назначению", - отметил Полторак.