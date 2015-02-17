ОБСЕ сегодня зафиксировала соблюдение перемирия за исключением Дебальцево и Горловки
Режим прекращения огня на востоке Украины по состоянию на 18.00 был преимущественно соблюден, за исключением Дебальцево и Горловки.
Об этом сообщила специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, передает радио "Свобода". В то же время представители миссии информируют, что вчера происходили и некоторые меньшие нарушения перемирия и в других местах линии контакта.
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В частности, возле захваченного боевиками села Широкино под Новоазовском недалеко от Мариуполя группа наблюдателей попала вчера под обстрел - снаряды упали за несколько метров от них, говорится в сообщении. Члены миссии сообщили о случившемся украинским военным на ближайшем блокпосте.
С похожими сообщениями ОБСЕ выступала и вчера, сообщая, что перемирие нарушалось возле Дебальцево.
По условиям договоренностей, достигнутых на прошлой неделе в Минске, в ночь на 15 февраля должен был наступить режим прекращения огня. И нарушение этого режима происходят постоянно. В частности, ожесточенные бои идут возле Дебальцево.