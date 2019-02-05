Снайпер оккупантов убил бойца ООС в Песках: военные рассказали подробности (видео)

В Песках двое раненых и один убитый боец ООС.

Военные медики за последние сутки вывезли из Песков двух раненых и одного погибшего бойца.

После недавней ротации среди боевиков снова появился снайпер, который использует подлую тактику, говорится в сюжете ТСН.

Так, из-под обстрела удалось вытащить военного Павла. "У него было огнестрельное ранение в области печени, простреленная печень и поврежден верхний полюс правой почки", - рассказал фельдшер эвакуационного отделения 57-й бригады Владислав Водолазский.

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А вот Богдан Колмыков не очень веселый – старшину роты Сергея он увидел на передовой уже мертвым. Сначала вражеский снайпер ранил Павла, но не достреливал, а ждал, пока прибегут собрат его спасать – и уже Сергею попал прямо в сердце. "Тяжело на себе морально переносить это все. С одной стороны, это наша работа, с другой - есть какие-то чувства, у каждого есть семья", - говорит начальник лечебного отделения 57-й бригады Богдан Колмыков.

Медики утешают себя тем, что им таки удалось обмануть снайпера и вытащить буквально с того света Павла – теперь он в коме, но врачи считают, что выживет. А вот бойцы на позициях лишний раз из шанцев не высовываются – вражеский стрелок где-то рядом, у него хорошая оптика и пристрелянная винтовка.

Ранее волонтер Юрий Мысягин сообщил, что террористы на Донбассе попытались ответить украинским военным на уничтожение их командного пункта.