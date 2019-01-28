Командир ракетного эсминца ВМС США «Donald Cook» Мэттью Пауэлл: Одна из наших главных целей – чтоб наши корабли и корабли союзников могли свободно передвигаться в черноморском регионе

*Данный материал публикуется УНИАН в рамках сотрудничества с проектом грузинской телекомпании «Starvision» на русском языке «Пограничная ZONA». Автор проекта: Егор Куроптев.

Недавно в батумский порт вошел американский ракетный эсминец USS «Donald Cook». Команда эсминца приняла участие в плановых учениях с грузинскими коллегами и береговой охраной. Хотя в России власти, как обычно, назвали заход американского судна в Черное море провокацией, на самом деле этот визит носит рутинный характер в рамках сотрудничества Тбилиси и Белого Дома, которое развивается уже многие годы.

Безусловно, после усиления напряженности в Керченском проливе, когда российские военные захватили украинские суда и отправили в тюрьму украинских моряков, частота визитов американских военных кораблей в регион увеличилась. В Кремле эти действия называют «испытанием терпения России», но в чем, на самом деле, заключается цель коварных американцев?

В интервью для проекта грузинской телекомпании «Starvision» «Пограничная ZONA», автор которого побывал на угрожающем Кремлю эсминце «Donald Cook», командир судна, коммандер Мэттью Пауэлл рассказал о стабильности в черноморском регионе, угрозах и вызовах, с которыми сталкиваются постсоветские страны.

Первый вопрос, который я хотел бы задать, будет о человеке, который изображен на картине за нами. Не могли бы вы коротко рассказать о Дональде Куке, и почему ваш корабль был назван в его честь?

Этот корабль был назван в честь Дональда Кука, полковника морской пехоты США, который попал в плен во время войны во Вьетнаме. Он заявил, что он - старший офицер из тех, кто оказался в плену, хотя это было не так.

Пока он был в плену (около трех лет), если он получал какие-то медикаменты, он отдавал их своим людям. Вместо того, чтобы бороться за собственное освобождение, он боролся за освобождение своих людей. Примерно после трех лет плена, он погиб от малярии. И за такие действия, он стал одним из кавалеров медали почета в 1980-м году.

Понятно. Спасибо. Могли бы вы немного рассказать об этом корабле? Как я знаю, этот корабль был частью военных сил США во время войны в Ираке и, начиная с 2014-го года, он является частью 6-го флота. Какие цели стоят перед 6-м флотом в общем, и какие цели выполняют конкретно ваш корабль, и ваша команда?

Корабль базируется в Испании. Как вы сказали, мы входим в 6-й флот. Это многоцелевой корабль. Мы можем принимать участие в разных операциях. Таких, как противоракетная оборона, военные действия в воздухе и на воде. Мы находимся здесь, чтобы выполнять цели 6-го флота. Одна из главных таких целей – поддержание стабильности в регионе.

Как я знаю, ваше судно принимает участие в совместных учениях с вашими грузинскими коллегами. В чем цель этих учений и в чем цель вашего визита в Грузию?

Основная цель – это увеличение уровня взаимодействия между нашими странами. Узнавать больше с обеих сторон. Мы всегда учимся чему-то. Всегда выносим что-то из учений, потому что не все военные действуют одинаково. Это полезно для обеих сторон видеть, как действуют другие. Иногда бывают очень интересные идеи. Чем больше мы работаем вместе, тем лучше.

Как часто вы проводите такие учения? Не только ваш корабль, а 6-й флот в целом. Не только в Грузии, но и в других странах постсоветского пространства, в черноморском регионе?

С того момента, как я взошел на борт этого эсминца три года назад, мы впервые в Грузии. За прошедший год, включая эсминец «Donald Cook», три корабля США заходили в этот порт.

Заходили ли вы в другие страны? Украину или другие?

Наш корабль задействован в разных странах. Румынии, Украине и, конечно, Грузии.

Такие частые визиты американских кораблей в черноморский регион как-то связаны с напряжением в отношениях между Россией и Украиной в Керченском проливе?

Я думаю, что было бы лучше задавать вопросы, связанные с отношениями между Россией и США, посольству.

Хорошо. Что для вас и вашего руководства значит безопасность в черноморском регионе?

Я думаю, что для нас этот визит способствует тому, чтобы наши корабли и корабли наших союзников могли свободно передвигаться в регионе в соответствии с международным правом. Это одна из главных целей, почему мы здесь.

Вы считаете, что такие визиты способствуют и помогают стабильности в регионе?

Наше присутствие здесь? Да, конечно.

Я не буду задавать другие политические вопросы. Как долго вы уже служите в ВМФ США?

Я служу 18 лет. 19 лет исполнится в мае.

У меня была возможность пообщаться с командой авианосца «Теодор Рузвельт». Как я знаю, в США считается очень почетным служить именно во флоте. А что это значит для вас?

Конечно, это одна из, если не самая высокая, честь – служить своей стране. И это еще более высокая честь - быть командующим этого военного корабля. В экипаже служит много фантастических мужчин и женщин. Они, безусловно, сердце и душа этого корабля. Именно они отвечают за то, чтобы корабль был в нужном состоянии. Это большая честь - служить моей стране и быть командующим офицером.

Если вы уже встречались со своими коллегами в Грузии, могли бы вы оценить готовность военных сил Грузии или береговой охраны? Или, если вы еще не встречались, гостеприимство граждан Грузии?

Гостеприимство было на высочайшем уровне. Церемония приветствия была очень красивая. Я говорил с членами команды, которые были в городе, к ним очень-очень хорошее отношение. Жители Батуми крайне доброжелательно отнеслись ко мне и всей нашей команде. Я не мог представить лучшего.

С точки зрения готовности, мы еще не проводили учения с грузинскими коллегами, но я знаю, что Грузия оказывает США огромную поддержку в Ираке и Афганистане. Именно там все видят готовность Грузии.

В операциях НАТО?

Да, в операциях НАТО. Обычно страна посылает лучших на такую работу. Мы будем проводить учения с береговой охраной. Я уже встречался с некоторыми, и я уверен, что они - лучшие из лучших. Я уверен, что они полностью подготовлены и профессиональны.

Это будет почти политический вопрос, поэтому, если можете, ответьте, пожалуйста. Какой вы видите главную цель вашего корабля, экипажа в Грузии или регионе, учитывая, что российские власти заявили, что визит вашего эсминца в Грузию несет угрозу региональной безопасности, а США «испытывает терпение Кремля». Ваша цель испытывать терпение Кремля или у вас здесь другие цели?

С точки зрения американо-российских отношений…

Нет-нет. В чем ваша цель?

Да-да, я вас понял. Это больше вопрос к посольству. Это рутинный плановый визит. Такие визиты выстраивают взаимодействие между странами. США довольно часто, примерно три раза в год, проводит такие мероприятия с Грузией, с Украиной или Румынией, или другими странами. Обычно – это рутинные запланированные заранее визиты.

Мы слышали много заявлений от официальных лиц в США, Грузии… Вы, как офицер флота США, гражданин США считаете, что Грузия – это ваш союзник, партнер или друг?

Да, Грузия, безусловно, наш союзник.

То есть, вы знаете о Грузии, местных проблемах и вызовах?

Я изучаю этот вопрос.

Изучаете. То есть, как человек, гражданин, офицер, вы воспринимаете Украину и Грузию союзниками США?

Да.

Да. Спасибо большое. У меня было много политических вопросов, но я задам их представителям посольства. Спасибо большое за интервью.

Спасибо вам!

Егор Куроптев

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«Пограничная ZONA»

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Егор Куроптев – российский медиа менеджер и журналист, с 2012 года живет в Грузии и освещает темы, связанные с грузино-российской войной. В 2017 году на базе телеканала “Starvision" запустил авторский независимый телепроект в Грузии на русском языке "Пограничная ZONA". Цель проекта – продвижение евроатлантической интеграции страны, противодействие пропаганде и распространение правды для русскоязычной аудитории в Грузии, России, Украине и других странах о войне 2008 года, оккупации, войне в Сирии, аннексии Крыма и войне на востоке Украины.