Опубликован перечень подразделений армии РФ, которые вторглись в Украину
15:51, 09 февраля 2015Война
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Украинский кризисный медиа-центр опубликовал инфографику, где перечислил виды российских войск, которые вторглись в Украину.
REUTERS
На инфографике показаны названия подразделений Вооруженных Сил России, Генштаба РФ и их шевроны.
uacrisis.org
Подробную версию инфографики смотрите здесь.
Ранее сообщалось, что организация "Солдатские матери Санкт-Петербурга" получила многочисленные жалобы от солдат-срочников, которых заставляют подписывать контракты, а затем отправляют в Ростовскую область.
В то же время, «Солдатские матери» говорили, что в Украине нелегально пребывают около четырех тысяч российских военных. В то же время, они не знают, сколько реально погибло российских солдат в необъявленной войне с Украиной.
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