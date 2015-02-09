Опубликован перечень подразделений армии РФ, которые вторглись в Украину

На инфографике показаны названия подразделений Вооруженных Сил России, Генштаба РФ и их шевроны.

Подробную версию инфографики смотрите здесь.

Ранее сообщалось, что организация "Солдатские матери Санкт-Петербурга" получила многочисленные жалобы от солдат-срочников, которых заставляют подписывать контракты, а затем отправляют в Ростовскую область.

В то же время, «Солдатские матери» говорили, что в Украине нелегально пребывают около четырех тысяч российских военных. В то же время, они не знают, сколько реально погибло российских солдат в необъявленной войне с Украиной.