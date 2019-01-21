Боец 58-й бригады попал в плен боевиков на Донбассе

В пресс-службе 58-й бригады подтвердили, что Станислав Панченко является их бойцом.

Боевики "ДНР" заявили, что захватили в плен бойца Вооруженных сил Украины.

Как пишет lb.ua, по словам террористов, боец сам направился в сторону их позиций. Его якобы подпустили поближе, связали и взяли в плен.

В пабликах боевиков называют имя плененного бойца. По их данным, это боец 58-й бригады Станислав Панченко.

Боевики 21 января также опубликовали видео с пленным украинским бойцом.

В пресс-службе 58-й бригады подтвердили, что Станислав Панченко является бойцом 58-й ОМПБР.

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"Мы акцентируем внимание на том, что, скорее всего, сказанные им слова на видео являются результатом психологического или даже физического давления путем "обработки" военнослужащего. Подтверждением этого является то, что видеообращение опубликовали только на третий день после исчезновения военнослужащего. Фактически этого достаточно для проведения "разъяснительной" работы. Известно, что все информационные материалы пророссийских наемников является ничем иным как элементом информационной войны", - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 2 января стало известно, что в ночь с 28 на 29 декабря 2018 года в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе было обнаружено отсутствие одного из военнослужащих 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины.

29 декабря военная прокуратура внесла сведения по данному факту в Единый реестр досудебных расследований. В то же время интернет-ресурсы оккупантов заявили о взятии в плен украинского военного и обнародовали снимки автомата бойца ВСУ.

3 января 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада подтвердила, что их боец попал в плен боевиков на Донбассе.