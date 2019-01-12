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На Донбассе оккупанты из гранатометов обстреляли позиции ВСУ

18:57, 12 января 2019
Война
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Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных \ фото УНИАН

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Как сообщает в сводке пресс-центр операции Объединенных сил, противник открывал огонь из БМП-1 по позициям украинских военных в районе поселка Новотошковское на Луганском направлении и из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Вольный на Попаснянском направлении.

Вследствие обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.

Как сообщал УНИАН, 11 января на Донбассе российско-оккупационные войска семь раз обстреляли позиции Объединенных сил, двое украинских военнослужащих получили ранения.

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Теги: #Донбасс#обстрелы