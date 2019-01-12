На Донбассе оккупанты из гранатометов обстреляли позиции ВСУ
На Донбассе в течение текущих суток, в период с 00.00 до 18.00, оккупанты дважды нарушили режим тишины.
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Как сообщает в сводке пресс-центр операции Объединенных сил, противник открывал огонь из БМП-1 по позициям украинских военных в районе поселка Новотошковское на Луганском направлении и из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Вольный на Попаснянском направлении.
Вследствие обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.
Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.
Как сообщал УНИАН, 11 января на Донбассе российско-оккупационные войска семь раз обстреляли позиции Объединенных сил, двое украинских военнослужащих получили ранения.