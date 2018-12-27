Украина передала РФ тело российского наемника, который умер в исправительной колонии на Львовщине

Приговоренный к 12 годам заключения за участие в боевых действиях на Донбассе Валерий Иванов скончался 9 декабря в Дрогобычской исправительной колонии. Причиной смерти стал несчастный случай. Россияне не спешили забирать его тело.

Украина передала РФ тело гражданина Российской Федерации Валерия Иванова, который был осужден за участие в боевых действиях на Донбассе и скончался в исправительной колонии на Львовщине.

Об этом сообщает российское информационное агентство ТАСС.

Как отмечается в сообщении, Иванов будет похоронен 29 декабря на родине в городе Северодвинске Архангельской области.

Как сообщал УНИАН, Иванов умер 9 декабря на Львовщине, в Дрогобычской исправительной колонии №40. Причиной смерти стал несчастный случай.

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По информации представителя исправительной колонии, гражданин РФ был осужден к 12 годам лишения свободы 13 декабря 2016 года по ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий) и ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

В Дрогобычской исправительной колонии его этапировали в сентябре 2017 года.

Как сообщили в Секретариате уполномоченного Верховной Рады по правам человека, ссылаясь на информацию Дрогобычской прокуратуры, Иванов 9 декабря, находясь в комнате отдыха для заключенных, решил закрутить лампочку, которая перегорела.

«Для этого он залез на складную лестницу, однако не удержался и упал на спину. Затылочной частью головы он ударился об урну, в результате чего наступила смерть», - говорилось в сообщении.

Как сообщила на своей странице в Facebook координатор Медийной инициативы за права человека Ольга Решетилова, «российский наемник Валерий Иванов, приговоренный украинским судом к 12 годам заключения, просил Путина об обмене, но так и не дождался его. Россияне не спешат забирать даже его тело».