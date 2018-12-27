Представители вооруженных формирований российских оккупационных войск отказались от взятых накануне обязательств соблюдать режим тишины.

Оккупанты сорвали разминирование территории вблизи КПВВ «Марьинка», которое должны были провести сегодня украинские саперы.

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Об этом в Facebook сообщает Украинская сторона Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

Работы по разминированию и обезвреживанию взрывоопасных предметов были запланированы на участке вблизи КПВВ «Марьинка» вдоль автомобильной дороги Н15.

Отмечается, что накануне для безопасной работы представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и других специалистов при проведении запланированных работ как от Вооруженных сил Украины, так и вооруженных формирований российских оккупационных войск были предоставлены гарантии соблюдения режима тишины.

Планировалось, что работу саперов, которые обязалась выделить украинская сторона, будут обеспечивать зеркальный патруль СММ ОБСЕ, а также наблюдательная группа украинской стороны СЦКК.

На время разминирования 27 декабря с 10.00 до окончания работ планировалось перекрыть движение транспортных средств и гражданского населения через КПВВ «Марьинка».

Кроме того, накануне через средства массовой информации предполагалось рекомендовать гражданскому населению 27 декабря пересекать линию разграничения в сторону временно не подконтрольных властям Украины районов через другие КПВВ - «Новотроицкое» или «Майорск».

«К сожалению, вечером 26 декабря, когда все организационные мероприятия были согласованы, представители вооруженных формирований российских оккупационных войск цинично в одностороннем порядке сорвали выполнение запланированных работ. В письме к представителям СММ ОБСЕ они отметили, что отказываются от своих обязательств и не гарантируют соблюдение режима «Тишина» во время работ по разминированию», - информирует украинская сторона СЦКК.

Подчеркивается, что такие действия оккупационной администрации и незаконных вооруженных формирований Российской Федерации в очередной раз подвергают опасности гражданское население, демонстрируют откровенное пренебрежение к Минским договоренностям и откровенное нежелание соблюдать принятые обязательства.