На Донбассе вчера ликвидировали шестерых оккупантов

07:49, 11 октября 2018
Война
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REUTERS

За прошедшие сутки, 10 октября, российские оккупанты 28 раз открывали огонь по позициям украинских войск. При этом боевики 12 раз применяли вооружение, запрещенное минского договоренностями.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook, оккупанты вели прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, вооружения боевых машин пехоты, зенитной установки ЗУ-23-2, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также прицельный огонь вел вражеский снайпер.

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Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, Степное, Троицкое, Новолуганское, Майское, Зайцево, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Старогнатовка, Павлополь, Гнутово, Лебединское и Широкино .

«Позиции Объединенных сил в районе Крымского, Новотошковского, Майского, Новолуганского и Красногоровки оккупанты обстреливали из минометов калибра 120 мм. Огневому воздействию из минометов 82-го калибра подверглись опорные пункты наших войск вблизи Крымского, Новотошковского, Новолуганского, Авдеевки, Красногоровки, Гнутово и Лебединского. Защитники Золотого и Гнутово были обстреляны противотанковыми ракетами, а защитники Крымского и Майского - из вооружения боевых машин пехоты. Кроме того, по позициям подразделения Объединенных сил вблизи Новотошковского велся огонь из зенитной установки ЗУ-23-2. Опорный пункт в районе Гнутово обстреливал вражеский снайпер», - говорится в сообщении.

Двое военнослужащих получили смертельные ранения в результате подрыва на минно-взрывном устройстве.

По данным разведки, вчера 6 оккупантов были уничтожены и 10 получили ранения.

С начала суток боевики трижды обстреляли позиции Объединенных сил на Мариупольском направлении в районе населенных пунктов Гнутово и Широкино из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди наших защитников нет.

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Теги: #Донбасс#война