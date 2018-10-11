На Донбассе вчера ликвидировали шестерых оккупантов

По данным разведки, в течение суток 6 оккупантов уничтожили, 10 получили ранения.

За прошедшие сутки, 10 октября, российские оккупанты 28 раз открывали огонь по позициям украинских войск. При этом боевики 12 раз применяли вооружение, запрещенное минского договоренностями.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook, оккупанты вели прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, вооружения боевых машин пехоты, зенитной установки ЗУ-23-2, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также прицельный огонь вел вражеский снайпер.

Читайте такжеНа Донбассе двое украинских бойцов погибли, подорвавшись на взрывном устройстве

Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, Степное, Троицкое, Новолуганское, Майское, Зайцево, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Старогнатовка, Павлополь, Гнутово, Лебединское и Широкино .

«Позиции Объединенных сил в районе Крымского, Новотошковского, Майского, Новолуганского и Красногоровки оккупанты обстреливали из минометов калибра 120 мм. Огневому воздействию из минометов 82-го калибра подверглись опорные пункты наших войск вблизи Крымского, Новотошковского, Новолуганского, Авдеевки, Красногоровки, Гнутово и Лебединского. Защитники Золотого и Гнутово были обстреляны противотанковыми ракетами, а защитники Крымского и Майского - из вооружения боевых машин пехоты. Кроме того, по позициям подразделения Объединенных сил вблизи Новотошковского велся огонь из зенитной установки ЗУ-23-2. Опорный пункт в районе Гнутово обстреливал вражеский снайпер», - говорится в сообщении.

Двое военнослужащих получили смертельные ранения в результате подрыва на минно-взрывном устройстве.

По данным разведки, вчера 6 оккупантов были уничтожены и 10 получили ранения.

С начала суток боевики трижды обстреляли позиции Объединенных сил на Мариупольском направлении в районе населенных пунктов Гнутово и Широкино из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди наших защитников нет.