Организационные изменения в "Айдаре" не коснутся личного состава
11:29, 30 января 2015Война
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Организационные изменения, которые происходят в батальоне "Айдар", не коснутся личного состава подразделения.
Изменения в "Айдаре" не затронут личный состав / УНИАН
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.
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Для выполнения особо важных заданий батальон "Айдар" будет дополнительно усилен, а военнослужащие снаряжены всем необходимым. Изменения коснутся лишь перерегистрации номеров воинской части и замены печати. Это делается с целью исключения возможности злоупотреблений с печатью и документами, которые были утеряны и могут стать инструментом в махинациях отдельных лиц, говорится в сообщении.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что батальон "Айдар" собираются расформировать. Спустя некоторое время в самом батальоне эту информацию опровергли.
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