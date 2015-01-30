Организационные изменения в "Айдаре" не коснутся личного состава

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

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Для выполнения особо важных заданий батальон "Айдар" будет дополнительно усилен, а военнослужащие снаряжены всем необходимым. Изменения коснутся лишь перерегистрации номеров воинской части и замены печати. Это делается с целью исключения возможности злоупотреблений с печатью и документами, которые были утеряны и могут стать инструментом в махинациях отдельных лиц, говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что батальон "Айдар" собираются расформировать. Спустя некоторое время в самом батальоне эту информацию опровергли.