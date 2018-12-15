На Донбассе один украинский военный погиб, еще один получил ранения (видео)

Оккупанты девять раз нарушили режим прекращения огня.

В течение суток на Донбассе один украинский военный получил ранение, еще один погиб от пули снайпера.

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Как сообщает в Facebook пресс-центр Операции Объединенных сил, российские оккупационные войска сегодня 9 раз нарушили режим прекращения огня, при этом зафиксировано 3 случая применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

В частности, боевики совершили обстрелы из миномета калибра 120 мм и 82 мм позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Водяное, Гнутово на Мариупольском направлении.

Опорные пункты украинскихвойск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Станица Луганская на Луганском направлении, а также в районе населенных пунктов Водяное, Чермалык на Мариупольском направлении.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки российские оккупационные войска 10 раз нарушили режим тишины, в результате боевых действий один украинский военный получил легкие ранения.