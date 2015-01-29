​Генштаб: украинские военные отошли от донецкого аэропорта на 1,5 км

Об этом сообщил начальник Генерального штаба Виктор Муженко, передает "112 Украина".

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По его словам, в районе населенных пунктов Оленевка, Пески, Авдеевка, донецкого аэропорта, обстановку удалось стабилизировать, и занять ряд выгодных позиций, которые на сегодняшний день дают возможность полностью контролировать территорию где размещается донецкий аэропорт.

"Административная зона донецкого аэропорта не представляет никакой ценности, потому что в результате интенсивных боевых действий, она была полностью разрушена, и мы вынуждены были отвести военных на более выгодные рубежи, буквально на 1,5 км от самой взлетной полосы", - заявил Виктор Муженко.