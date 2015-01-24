Минобороны сообщило о массированном наступлении боевиков

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании оперативного штаба по ситуации в Мариуполе заявил министр обороны Степан Полторак.

«Начиная от Луганской области и заканчивая Мариуполем повсюду незаконные вооруженные формирования вместе с российскими подразделениями переходят в наступление», - сказал Полторак.

Читайте такжеБоевики стягивают к Мариуполю технику – МинобороныРанее в Генштабе сообщили, что подразделения Вооруженных сил Украины предпринимают все меры для усиления обороны Мариуполя.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Арсений Яценюк просит немедленно созвать Совет Безопасности ООН по ситуации в Мариуполе. Число жертв в результате сегодняшнего теракта достигло 27.