Минобороны сообщило о массированном наступлении боевиков
18:01, 24 января 2015Война
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За последние сутки по всей линии боевых действий, от Луганской области до Мариуполя, ситуация серьезно усложнилась.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании оперативного штаба по ситуации в Мариуполе заявил министр обороны Степан Полторак.
«Начиная от Луганской области и заканчивая Мариуполем повсюду незаконные вооруженные формирования вместе с российскими подразделениями переходят в наступление», - сказал Полторак.
Читайте такжеБоевики стягивают к Мариуполю технику – МинобороныРанее в Генштабе сообщили, что подразделения Вооруженных сил Украины предпринимают все меры для усиления обороны Мариуполя.
Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Арсений Яценюк просит немедленно созвать Совет Безопасности ООН по ситуации в Мариуполе. Число жертв в результате сегодняшнего теракта достигло 27.
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