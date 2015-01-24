Военные усиливают оборону Мариуполя - Генштаб

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства обороны, об этом сообщил и.о. заместителя начальника Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Сергей Бесараб.

«Украинские военные готовы для ведения боевых действий с целью сдерживания и нейтрализации сил противника. Уже отработаны все элементы обороны, которая достаточно мощная, эшелонированная и имеет все современные элементы, как огневого поражения, так и инженерного оборудования. Соответствующая работа продолжаются, наши воины готовы для отражения ударов».

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