​Антитеррористический центр не подтверждает отвод военных из аэропорта

Об этом в эфире "112 Украина" заявил спикер АТО Леонид Матюхин. На вопрос правда ли, что "киборги" покинули позиции в донецком аэропорту, спикер АТО ответил: "Сейчас подтвердить о том, что полностью оставили наши военные аэропорт, я не могу".

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При этом он отметил, что владеет информацией о том, что в донецком аэропорту идут бои.

Напомним, сегодня ночью информацию о том, что аэропорт полностью разрушен и украинские военнослужащие покинули его, распространил журналист Юрий Бутусов. Затем утром батальон "Азов" сообщил, что украинским военным пришлось покинуть территорию донецкого аэропорта.