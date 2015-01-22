Антитеррористический центр не подтверждает отвод военных из аэропорта
09:33, 22 января 2015Война
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В антитеррористическом центре не могут подтвердить информацию о том, что украинские военные покинули позиции в донецком аэропорту.
В центре АТО не подтверждают информацию об отходе от аэропорта / apostrophe.com.ua
Об этом в эфире "112 Украина" заявил спикер АТО Леонид Матюхин. На вопрос правда ли, что "киборги" покинули позиции в донецком аэропорту, спикер АТО ответил: "Сейчас подтвердить о том, что полностью оставили наши военные аэропорт, я не могу".
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При этом он отметил, что владеет информацией о том, что в донецком аэропорту идут бои.
Напомним, сегодня ночью информацию о том, что аэропорт полностью разрушен и украинские военнослужащие покинули его, распространил журналист Юрий Бутусов. Затем утром батальон "Азов" сообщил, что украинским военным пришлось покинуть территорию донецкого аэропорта.
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