"Внезапно изменил маршрут": появились новые подробности убийства главаря "ДНР" Захарченко

Изначально главарь "ДНР" Захарченко не направлялся в кафе "Сепар" - решение о смене маршрута было принято спонтанно.

Ликвидированный в Донецке главарь "ДНР" Александр Захарченко оказался в кафе "Сепар" спонтанно.

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Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo. "Изначально глава ДНР не направлялся в кафе "Сепар" и решение о смене маршрута было принято спонтанно и уже в пути буквально за несколько минут до взрыва", - говорится в сообщении и отмечается, что данную информацию подтвердили источники в "силовых структурах "ДНР".

Также утверждается, что взрывное устройство было оборудовано мини-камерой для более точного определения цели.

"СВУ, заложенное в кафе "Сепар", было дополнительно оборудовано мини-камерой, позволяющей на 100% идентифицировать цель. То есть теракт был спланирован по тому же принципу, что и предотвращенное покушение зимой 2017 года в кафе "Пушкин", - пишут в WarGonzo.

Как сообщал УНИАН, Захарченко был убит 31 августа в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка. В СБУ предположили, что его смерть могла стать результатом внутренних криминальных конфликтов в среде боевиков, прежде всего связанных с перераспределением бизнеса. Кроме того, в СБУ не исключали причастности к убийству главаря боевиков российских спецслужб, для которых достаточно одиозная фигура Захарченко могла стать ненужной и мешать.

Так называемый «народный совет «ДНР» назначил временно исполняющим обязанности главы «республики» Пушилина. Кроме того, информационные ресурсы террористов сообщают, что на 11 ноября назначены «внеочередные выборы главы «ДНР» и «парламента».