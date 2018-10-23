РосСМИ уже называют убитого главаря "ДНР" преступником (фото)

О ликвидированном Захарченко в росСМИ уже пишут как о преступнике.

Российские СМИ начали распространять новости о преступной деятельности убитого экс-главаря "ДНР" Александра Захарченко.

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На это обратил внимание журналист Денис Казанский в Twitter. "Что и требовалось доказать. Спустя полтора месяца после убийства Захарченко выяснилось, что этот был никакой не защитник Донбасса и не "Батя", а самый обычный бандит со своим преступным синдикатом. Российские СМИ спустя 4 года согласились с тем, о чем мы все это время писали", - написал он и показал скриншот статьи росСМИ с заголовком "Новый премьер-министр "ДНР" ликвидирует преступный синдикат Захарченко".

Что и требовалось доказать. Спустя полтора месяца после убийства Захарченко выяснилось, что этот был никакой не защитник Донбасса и не "Батя", а самый обычный бандит со своим преступным синдикатом. Российские СМИ спустя 4 года согласились с тем, о чем мы все это время писали pic.twitter.com/ZfGbSAq3V4 — Денис Казанський (@den_kazansky) October 22, 2018

Как сообщал УНИАН, Захарченко был убит 31 августа в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка. В СБУ предположили, что его смерть могла стать результатом внутренних криминальных конфликтов в среде боевиков, прежде всего связанных с перераспределением бизнеса. Кроме того, в СБУ не исключали причастности к убийству главаря боевиков российских спецслужб, для которых достаточно одиозная фигура Захарченко могла стать ненужной и мешать.

Так называемый «народный совет «ДНР» назначил временно исполняющим обязанности главы «республики» Пушилина. Кроме того, информационные ресурсы террористов сообщают, что на 11 ноября назначены «внеочередные выборы главы «ДНР» и «парламента».