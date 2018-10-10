На Донбассе двое украинских бойцов погибли, подорвавшись на взрывном устройстве
Во время выполнения боевого задания на Донецком направлении двое военнослужащих Объединенных сил погибли в результате срабатывания вражеского взрывного устройства.
Читайте такжеСитуация на Донбассе обострилась: боевики вчера били из запрещенного оружия, 1 военный погиб
Как сообщается на странице ООС в Facebook, еще один военнослужащий был ранен на позиции в районе Бахмутской трассы.
В целом, в течение нынешних суток, с 7 до 18 часов, российские оккупационные войска 10 раз нарушили режим прекращения огня, при этом дважды применяли вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.
«Днем враг открывал прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Золотое, Травневое, Красногоровка, Старогнатовка, Гнутово и Лебединское», - говорится в сообщении.
Кроме того, опорные пункты украинских войск вблизи Травневого были обстреляны из минометов 120-го калибра, а позиции у Гнутово - из минометов калибра 82 мм.
По защитникам Крымского и Травневого оккупанты вели огонь из вооружения боевых машин пехоты, а по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Золотое и Гнутово - из противотанковых ракетных комплексов. Также по защитникам Гнутово велся снайперский огонь.