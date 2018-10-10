На Донбассе двое украинских бойцов погибли, подорвавшись на взрывном устройстве

В течение нынешних суток российские оккупационные войска десять раз нарушили режим прекращения огня, при этом дважды применяли вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.

Во время выполнения боевого задания на Донецком направлении двое военнослужащих Объединенных сил погибли в результате срабатывания вражеского взрывного устройства.

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Как сообщается на странице ООС в Facebook, еще один военнослужащий был ранен на позиции в районе Бахмутской трассы.

В целом, в течение нынешних суток, с 7 до 18 часов, российские оккупационные войска 10 раз нарушили режим прекращения огня, при этом дважды применяли вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.

«Днем враг открывал прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Золотое, Травневое, Красногоровка, Старогнатовка, Гнутово и Лебединское», - говорится в сообщении.

Кроме того, опорные пункты украинских войск вблизи Травневого были обстреляны из минометов 120-го калибра, а позиции у Гнутово - из минометов калибра 82 мм.

По защитникам Крымского и Травневого оккупанты вели огонь из вооружения боевых машин пехоты, а по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Золотое и Гнутово - из противотанковых ракетных комплексов. Также по защитникам Гнутово велся снайперский огонь.