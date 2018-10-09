Боевики из артиллерии вели огонь по позициям ВСУ на Донбассе, один военный ранен

Во вторник, 9 октября, боевики российско-оккупационных бандформирований 16 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил на Донбассе.

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Как сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, в результате боевых действий один украинский военнослужащий получил ранение.

Так, по данным украинских военных, оккупанты вели прицельный огонь из ствольной артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, обстрелам подверглись украинские позиции в районе населенных пунктов Станица Луганская, Золотое, Луганское, Новолуганское, Железное, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Гнутово, Водяное и Лебединское.

Боевики применили артиллерию 122-го калибра в районе населенного пункта Водяное, минометы калибра 120 мм - против защитников Луганского, Гнутово и Лебединского, а минометы 82-го калибра - по опорным пунктам возле Луганского и Новолуганского. Позиции Объединенных сил возле Золотого также были обстреляны из противотанковых управляемых ракет.