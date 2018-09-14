Киев делает недостаточно для украинцев на контролируемой боевиками территории - Волкер

Он отметил, что Киев должен сотрудничать с Красным Крестом, чтобы помочь людям получать государственные пенсии.

Украина делает недостаточно для соотечественников, которые живут на контролируемых группировками «ДНР» и «ЛНР» территориях.

Читайте такжеВолкер назвал объявленные сепаратистами "выборы" на Донбассе нелегитимными

Об этом заявил специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью радио Свобода. Он также утверждает, что украинская власть не имеет плана реинтеграции территорий после завершения вооруженного конфликта.

Предварительные идеи по реинтеграции, по его словам, «не имеют мощной политической поддержки, и есть мало признаков, что это было бы приоритетом для украинского правительства». «Это постыдно потому, что эти люди (живут на контролируемых гибридными силами территориях – ред.) прошли много чего. Это заставляет их быть очень недовольными правительством Украины», – отметил американский дипломат.

Он отметил, что Киев должен сотрудничать с Красным Крестом, чтобы помочь получать государственные пенсии людям старшего возраста и людям с ограниченными возможностями для передвижения.

В ООН 12 сентября призвали украинскую власть обеспечить выполнение решения Верховного суда Украины относительно выплаты пенсий как внутренне перемещенным лицам, так и жителям неконтролируемых правительством территорий восточной Украины. «Мы настойчиво призываем украинскую власть обеспечить выполнение решения, что поможет многим людям, которые полагаются на эти выплаты для обеспечения своих важнейших жизненных потребностей», – заявила директор европейского бюро Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Паскаль Моро.

Правозащитная организация Human Rights Watch в конце августа заявляла, что политика Киева в отношении пенсионеров из оккупированных боевиками регионов дискриминационная.