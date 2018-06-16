В МВОТ отчитались о деоккупации трех сел: люди начнут получать пенсии и соцвыплаты

Исключение населенных пунктов из перечня таких, которые расположены на оккупированных территориях, позволит восстановить работу органов государственной власти и местного самоуправления.

Правительство утвердило распоряжение «О внесении изменений в приложения 1 и 2 распоряжения Кабинета Министров Украины от 07 ноября 2014 г. №1085», согласно которым расширен перечень населенных пунктов, расположенных на линии разграничения.

Как сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МВОТ), речь идет о с. Новоалександровка Попаснянского р-на Луганской обл. и поселках Донецкой обл.: Гладосовое (Никитовский р-н вблизи Горловки) и Майское (Бахмутский р-н).

«Исключение этих населенных пунктов из перечня таких, которые расположены на оккупированных территориях, позволит восстановить работу органов государственной власти и местного самоуправления, что в свою очередь обеспечит выплату Государством пенсий и социальных выплат, а также упростит доступ для международной гуманитарной помощи, восстановлению инфраструктуры и налаживанию мирной жизни во всех сферах», – отметили в Министерстве.

Вопрос о расширении перечня населенных пунктов, которые находятся вблизи линии разграничения и исключения их из перечня таких, которые находятся на оккупированных территорий, неоднократно поднимался МВОТ течение года. «МВОТ и в дальнейшем будет работать со всеми заинтересованными органами исполнительной власти, по приведению в соответствие перечня населенных пунктов, которые уже освобождены и теми, что находятся на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей», – добавили в ведомстве.

Ранее об исключении 3-х населенных пунктов из списка оккупированных сообщили СМИ со ссылкой на соответствующее распоряжение правительства.