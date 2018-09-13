Координатор ОБСЕ посетил десять украинских заложников на оккупированном Донбассе (видео)

Координатор ОБСЕ в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы Тони Фриш, в частности, пообщался с пленным украинским журналистом Станиславом Асеевым.

Координатор ОБСЕ в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы Тони Фриш в ходе своего визита на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей с 6 по 12 сентября посетил 10 украинских заложников, которые незаконно удерживаются контролируемыми Россией боевиками.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Киеве. Координатор ОБСЕ не назвал фамилий украинцев, с которыми встречался. В то же время Фриш отметил, что впервые на оккупированной территории ему удалось в одиночку пообщаться с заложниками, при отсутствии посторонних лиц.

Также он встречался с теми украинцами, осуждение которых не связано с конфликтом на Донбассе. По его словам, во время встреч пятеро таких осужденных выразили желание, чтобы их перевели отбывать наказание в учреждения содержания на контролируемой Украиной территории.

"Мы провели конфиденциальные беседы с 10 лицами, а также с 5 лицами, которые изъявили желание, чтобы их переместили в подконтрольные правительству районы", - сказал Фриш.

Он добавил, что не может назвать имена и фамилии украинцев, поскольку это конфиденциальная информация.

Вместе с тем координатор ОБСЕ заявил, что смог пообщаться с пленным украинским журналистом Станиславом Асеевым (известным также под псевдонимом Васин), которого боевики удерживают с июня 2017 года.

"Действительно, мы видели господина Асеева. Мы поговорили с ним также конфиденциально. Мы имели с ним очень открытый, довольно продолжительный разговор", - добавил Фриш.

При этом он не подтвердил информацию о том, что встретился с менее чем половиной украинских заложников, с которыми должен был пообщаться в соответствии с предоставленным украинской стороной первоочередным списком.

"Нет, я не подтверждаю эту информацию. Я не знаю, откуда она происходит. Я не могу подтвердить это", - заявил Фриш.

"Да, действительно, мы не смогли увидеться со всеми, кто были включен в список, но я не хотел бы давать сейчас других объяснений", - добавил он.

В то же время, отвечая на уточняющий вопрос, координатор ОБСЕ подтвердил, что среди украинских военных заложников, с которыми он встречался, были Богдан Пантюшенко (в плену с января 2015 года), Александр Кориньков и Сергей Глондар (в плену с февраля 2015 года).

В свою очередь представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко сообщила, что украинская сторона в первоочередном списке, который предоставила Фришу, просила его посетить 17 украинских заложников.

Она сказала, что шесть военных, которые находятся в Донецке, необходимо было посетить в первую очередь.

"Что касается Луганска, то там Фришу показали не тех людей, которых мы просили посетить по списку", - добавила Геращенко.