На Донбассе боевики с БМП обстреляли один из опорных пунктов украинских военных

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение суток допущено не было.

В течение минувших суток ситуация в районе проведения операции оставалась напряженной, однако полностью контролируемой Объединенными силами.

Читайте такжеБоевики на Донбассе применили минометы калибра 82-мм, гранатометы и пулеметы - штаб

Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра операции Объединенных сил. "Оккупанты 25 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом противник дважды применил вооружение, запрещенное Минскими договоренностями", - говорится в сообщении.

В частности, в течение минувших суток враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Крымское, Золотое, Светлодарск, Южное, Верхнеторецкое, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Новотроицкое, Павлополь, Гнутово, Лебединское, Водяное и Широкино.

В пресс-центре отметили, что российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 82 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Водяное и Лебединское на Мариупольском направлении. "Также днем в районе населенного пункта Крымское на Луганском направлении один из опорных пунктов был обстрелян из вооружения боевой машины пехоты", - говорится в сводке.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение суток допущено не было.

По данным разведки, за прошедшие сутки были ранены четверо боевиков российско-оккупационных войск.

"С начала текущих суток противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил на Мариупольском направлении в районе населенных пунктов Водяное и Широкино с гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - подытожили в пресс-центре.