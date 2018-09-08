На Черниговщине простились с 20-летним контрактником, погибшим на Донбассе
В Черниговской области сегодня простились с погибшим в районе проведения операции Объединенных сил 20-летним старшим матросом Максимом Авдиенко.
Читайте такжеВ Черниговской области попрощались с 34-летним контрактником, убитым в зоне АТО (видео)
Как сообщили УНИАН в Черниговской ОГА, церемония прощания прошла в Сновске, откуда родом погибший.
Траурная процессия прошла через живой коридор людей, которые отдавали последний долг своему земляку.
Для почтения памяти погибшего бойца, по решению РГА, в Сновском районе 8 сентября объявлено Днем траура.
Как сообщал УНИАН, военнослужащий-контрактник Авдиенко погиб неподалеку от поселка Водяное Донецкой области 5 сентября.
Согласно информации Черниговского областного военного комиссариата, боец погиб в результате обстрела украинских позиций из противотанковых гранатометов и минометов.