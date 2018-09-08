На Черниговщине простились с 20-летним контрактником, погибшим на Донбассе

Траурная процессия прошла через живой коридор людей, которые отдавали последнюю дань уважения своему земляку.

В Черниговской области сегодня простились с погибшим в районе проведения операции Объединенных сил 20-летним старшим матросом Максимом Авдиенко.

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Как сообщили УНИАН в Черниговской ОГА, церемония прощания прошла в Сновске, откуда родом погибший.

Траурная процессия прошла через живой коридор людей, которые отдавали последний долг своему земляку.

Для почтения памяти погибшего бойца, по решению РГА, в Сновском районе 8 сентября объявлено Днем траура.

Как сообщал УНИАН, военнослужащий-контрактник Авдиенко погиб неподалеку от поселка Водяное Донецкой области 5 сентября.

Согласно информации Черниговского областного военного комиссариата, боец погиб в результате обстрела украинских позиций из противотанковых гранатометов и минометов.