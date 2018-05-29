В Черновцах на коленях простились с погибшим под Горловкой бойцом (фото)

В Черновцах на коленях простились с бойцом 24-й бригады Виктором Ферлиевичем.

29 мая утром в Черновцах на коленях простились с погибшим бойцом 24-й бригады Виктором Ферлиевичем.

На церемонию пришли активисты, военные, представители власти и духовенство, передает molbuk.ua.

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Ферлиевич был старшим солдатом, старшим водителем 1-го взвода 1-й роты 1-го механизированного батальона 24 ОМБр. Погиб 26 мая около 20:00 на горловском направлении.

Виктор Ферлиевич родился 26 августа 1994 года в селе Конятин Путильского района Черновицкой области. В ВСУ с начала войны, больше года служил по контракту. Его жена – офицер-психолог в 24 ОМБр.

По данным пресс-центра Объединенных сил, бронегрупа на БМП, патрулировавшая район между опорными пунктами, попала в засаду. После короткого огневого столкновения при поддержке огнем с соседних опорных пунктов ДРГ противника была уничтожена.