Сутки на Донбассе: в результате вражеских обстрелов госпитализированы восемь украинских военных

По данным разведки, за минувшие сутки трое оккупантов уничтожены и еще шестеро ранены.

В течение минувших суток, 2 сентября, российско-оккупационные войска на востоке Украины 16 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил. Вследствие обстрелов четверо украинских военнослужащих получили ранения, еще четверо получили легкие повреждения.

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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, пострадавших бойцов вовремя эвакуировали с позиций, они доставлены в медицинские учреждения.

Враг не применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Тем не менее, противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Шумы, Южное, Каменка, Марьинка, Березовое, Павлополь, Гнутово, Лебединское, Водяное и Широкино.

По данным разведки, за прошедшие сутки трое оккупантов уничтожены и еще шестеро ранены.

С начала суток противник 4 раза обстрелял украинские позиции в районе Песков, Водяного, Павлополя и Крымского из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Ранее сообщалось, что в зоне боевых действий на Донбассе погиб 22-летний Ярослав Биланинец.