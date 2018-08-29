После Иловайской трагедии 84 бойца до сих пор считаются пропавшими без вести - МВД

В МВД заявили, что 366 украинских бойцов погибли, более 450 получили ранения и 300 оказались в плену.

Заместитель министра внутренних дел Вадим Троян заявляет, что 84 бойца после расстрела вооруженными силами Российской Федерации и их наемниками украинских военных и добровольцев при выходе из Иловайска в августе 2014 года до сих пор числятся пропавшими без вести.

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Об этом сообщает Департамент коммуникации МВД. "В августе 2014 года вокруг Иловайска и в самом городе, по предварительным оценкам, 366 украинских бойцов погибли, более 450 получили ранения, 300 попали в плен, 84 парня сих пор считаются пропавшими без вести. Иловайская битва окончательно расставила все точки над "і"- Россия злейший враг", - отметил Троян.

Замминистра напомнил, что в августе 2014 года в окружение вражеских войск попали подразделения Вооруженных сил Украины и добровольческие батальоны МВД, и, несмотря на договоренность о "зеленом коридоре" для выхода из окружения, "оккупант вероломно открыл огонь по украинским военным из артиллерии и реактивных систем залпового огня".

"Уже прошло четыре года с той страшной трагедии, а 11 ребят из системы МВД до сих пор остаются пропавшими без вести", - отметил Троян.

В боях за Иловайск, вместе с частями ВСУ, принимали активное участие добровольческие подразделения системы МВД: батальон Национальной гвардии "Донбасс", а также подразделения патрульной службы милиции особого назначения - батальоны и роты "Азов", "Днепр-1", "Миротворец", "Шахтерск", "Херсон", "Ивано-Франковск", "Свитязь".

14 августа 2017 года Главная военная прокуратура передала в офис прокурора Международного уголовного суда информацию о собранных доказательствах совершения военных преступлений подразделениями вооруженных сил РФ, в том числе убийства украинских военных в районе Иловайска в 2014 году, для решения вопроса об открытии уголовного производства.