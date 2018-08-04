Боевики обстреляли окрестности Марьинки: ранены двое полицейских (видео)
Боевики обстреляли окрестности Марьинка Донецкой области, двое полицейских получили ранения.
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Об этом говорится в сводке по состоянию на 18:00, обнародованной на странице операции Объединенных сил в социальной сети Facebook.
«В 10:50 противник открывал огонь, применяя стрелковое оружие, по северо-восточной окраине Марьинки. Под вражеским огнем оказались полицейские полка особого назначения Главного управления Национальной полиции Украины Днепропетровской области из состава Объединенных сил, которые осуществляли патрулирование в жилых кварталах. Вследствие огневого столкновения двое полицейских получили ранения», - говорится в сообщении.
В целом на протяжении текущих суток, с 7 до 18 часов, оккупанты восемь раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения ООС. Тяжелое вооружение не применялось.
Боевики открывали прицельный огонь в основном из гранатометов и стрелкового оружия по позициям украинских бойцов в районах населенных пунктов Крымское, Троицкое, Марьинка, Чермалык, Гнутово, Водяное и Широкино.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
«Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой», - отмечается в сообщении.