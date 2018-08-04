Боевики обстреляли окрестности Марьинки: ранены двое полицейских (видео)

Полицейские осуществляли патрулирование жилых кварталов, когда боевики начали обстрел.

Боевики обстреляли окрестности Марьинка Донецкой области, двое полицейских получили ранения.

Читайте такжеВ Марьинке от взрыва неизвестного предмета ранены двое местных жителей

Об этом говорится в сводке по состоянию на 18:00, обнародованной на странице операции Объединенных сил в социальной сети Facebook.

«В 10:50 противник открывал огонь, применяя стрелковое оружие, по северо-восточной окраине Марьинки. Под вражеским огнем оказались полицейские полка особого назначения Главного управления Национальной полиции Украины Днепропетровской области из состава Объединенных сил, которые осуществляли патрулирование в жилых кварталах. Вследствие огневого столкновения двое полицейских получили ранения», - говорится в сообщении.

В целом на протяжении текущих суток, с 7 до 18 часов, оккупанты восемь раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения ООС. Тяжелое вооружение не применялось.

Боевики открывали прицельный огонь в основном из гранатометов и стрелкового оружия по позициям украинских бойцов в районах населенных пунктов Крымское, Троицкое, Марьинка, Чермалык, Гнутово, Водяное и Широкино.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

«Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой», - отмечается в сообщении.