Оккупанты на Донбассе ранили трех украинских защитников - штаб ООС

С начала суток боевики осуществили 10 обстрелов, в том числе из тяжелого вооружения.

Вследствие боевой активности врага на Донбассе ранены трое украинских защитников.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в сводке по состоянию на 18:00.

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«В течение текущих суток, с 7 до 18 часов российские оккупационные войска 10 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе один раз с применением тяжелого вооружения», - говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Светлодарск, Марьинка, Новомихайловка, Новотроицкое, Лебединскиое и Павлополь, кроме того, защитников Водяного обстреляли из 82-мм миномета.

«Потери врага уточняются», - сообщили в штабе.