На Донбассе боевики из гранатометов обстреляли ряд позиций украинских военных

В ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

За прошедшие сутки, 29 июля, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой.

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Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил в соцсети. "Противник 30 раз открывал огонь по позициям наших войск. Запрещенное Минскими договоренностями вооружение не применялось", - отмечается в сообщении.

В пресс-центре сообщили, что российские оккупационные войска вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Крымского, Южного, Новгородского, Опытного, Авдеевки, Марьинки, Новомихайловки, Новоселовки, Лебединского, Гнутово, Широкино, Павлополя и Водяного.

"За минувшие сутки в ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", говорится в сводке.

По данным разведки, два оккупанта ранены.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск восемь раз открывали огонь по позициям украинских защитников возле Крымского, Майского, Светлодарска, Опытного, Марьинки и Павлополя.