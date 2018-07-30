На Донбассе боевики из гранатометов обстреляли ряд позиций украинских военных
За прошедшие сутки, 29 июля, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой.
Читайте такжеОккупанты открывали огонь возле Крымского и Лебединского - штаб ООС
Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил в соцсети. "Противник 30 раз открывал огонь по позициям наших войск. Запрещенное Минскими договоренностями вооружение не применялось", - отмечается в сообщении.
В пресс-центре сообщили, что российские оккупационные войска вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Крымского, Южного, Новгородского, Опытного, Авдеевки, Марьинки, Новомихайловки, Новоселовки, Лебединского, Гнутово, Широкино, Павлополя и Водяного.
"За минувшие сутки в ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", говорится в сводке.
По данным разведки, два оккупанта ранены.
В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск восемь раз открывали огонь по позициям украинских защитников возле Крымского, Майского, Светлодарска, Опытного, Марьинки и Павлополя.