"Сапог" в действии: украинские военные показали работу противотанкового гранатомета (видео)

Одним выстрелом СПГ-9 может вывести из строя легкую бронетехнику, танки и живую силу противника.

На одном из полигонов Донбасса украинские военные отшлифовывают мастерство владения противотанковым оружием, в частности, СПГ-9. Читайте такжеПод Харьковом прошли соревнования на БТРах (фото) Объединенные силы показали работу СПГ-9 - станкового противотанкового гранатомета, который в народе называют "сапог". Видео было опубликовано на странице 93-й ОМБр в Facebook. "Это эффективное и мощное оружие. Одним метким выстрелом оно готово вывести из строя легкую бронетехнику, танки и живую силу противника", - говорится в сообщении. Как сообщал пресс-центр ООС, в прифронтовом Лисичанске объявили антитеррористическую операцию.

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