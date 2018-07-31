"Сапог" в действии: украинские военные показали работу противотанкового гранатомета (видео)

12:30, 31 июля 2018
Война
1754 0
Военные закрепляют навыки наведения СПГ на различные расстояния / Скриншот

Читайте такжеПод Харьковом прошли соревнования на БТРах (фото)

Объединенные силы показали работу СПГ-9 - станкового противотанкового гранатомета, который в народе называют "сапог". Видео было опубликовано на странице 93-й ОМБр в Facebook.

"Это эффективное и мощное оружие. Одним метким выстрелом оно готово вывести из строя легкую бронетехнику, танки и живую силу противника", - говорится в сообщении.

Как сообщал пресс-центр ООС, в прифронтовом Лисичанске объявили антитеррористическую операцию.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #военные#Донбасс#гранатометы