"Сапог" в действии: украинские военные показали работу противотанкового гранатомета (видео)
12:30, 31 июля 2018Война
1754 0
Одним выстрелом СПГ-9 может вывести из строя легкую бронетехнику, танки и живую силу противника.
Военные закрепляют навыки наведения СПГ на различные расстояния / Скриншот
На одном из полигонов Донбасса украинские военные отшлифовывают мастерство владения противотанковым оружием, в частности, СПГ-9.
Читайте такжеПод Харьковом прошли соревнования на БТРах (фото)
Объединенные силы показали работу СПГ-9 - станкового противотанкового гранатомета, который в народе называют "сапог". Видео было опубликовано на странице 93-й ОМБр в Facebook.
"Это эффективное и мощное оружие. Одним метким выстрелом оно готово вывести из строя легкую бронетехнику, танки и живую силу противника", - говорится в сообщении.
Как сообщал пресс-центр ООС, в прифронтовом Лисичанске объявили антитеррористическую операцию.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter