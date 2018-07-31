Сутки на Донбассе: трое украинских военных ранены в результате обстрелов оккупантов

Боевики из гранатометов обстреляли ряд позиций украинских защитников.

На протяжении прошедших суток, 30 июля, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой.

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Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра штаба ООС. "Противник 40 раз открывал огонь по позициям наших войск, в том числе трижды с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения", - говорится в сообщении.

В пресс-центре отметили, что российские оккупационные войска вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Крымского, Майского, Светлодарска, Новгородского, Майорска, Опытного, Авдеевки, Марьинки, Новомихайловки, Новотроицкого, Каменки, Песков, Лебединского, Павлополя, Гнутово и Широкино, а по нашим позициям возле Водяного противник трижды открывал огонь из минометов калибром 120-мм и 82-мм.

За минувшие сутки в ходе боевых действий трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск трижды открывали огонь по позициям украинских защитников возле Крымского, Светлодарска и Лебединского.

"По данным разведки один оккупант уничтожен и четверо ранены", - подытожили в пресс-центре.