Экс-разведчик ВСУ указал на признаки возможного обострения на Донбассе уже осенью

Андрей Рымарук убежден, что сегодня существует множество сигналов в пользу вероятной активизации боев на Донбассе.

После относительно спокойного лета может начаться отнюдь не спокойная осень на Донбассе. Россия способна устроить обострение на востоке Украины - и, вероятнее всего, она это сделает.

Убивая украинцев, РФ намерена выторговать себе более выгодные условия в Минских переговорах, - высказал в интервью изданию "Обозреватель" предположение экс-разведчик ВСУ, волонтер фонда "Повернись живим" Андрей Рымарук.

"Достаточно вспомнить историю всех переговоров. Минский формат, нормандский. Всегда за стол садимся, когда погибают парни и страдает местное население. Не вижу препятствий для России устроить где-нибудь на востоке очередную горячую точку. В наступление не пойдут, но масштабный п*здорез устроить могут легко. Как пример тебе - февраль 17-го. Авдеевка. Эпицентр событий был там, но ребята гибли по всему фронту. Арта не замолкала от Мариуполя до Счастья", - сказал Рымарук.

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Он убежден, что сегодня существует множество сигналов в пользу вероятной активизации боев на Донбассе.

"Предпосылки к обострению есть. Посмотри последние отчеты миссии ОБСЕ. Мы катим бочку на этих "слепых", но иногда у них открываются глаза. Там куча техники, там - еще больше. А сколько они не видят? Устроить подобный конфликт - дело одного часа подготовки. Особенно учитывая их непрерывные попытки давить на нас информационно. Активизация в этом направлении также, как по мне, является небольшим предвестником надвигающейся бури", - заявил Рымарук.

В качестве примера давления на Украину со стороны РФ волонтер назвал тот же Азовский конфликт, конечная цель которого, по его мнению, все то же "принуждение к переговорам".

"Перешли к экономическому давлению, надолго задерживая корабли для досмотра. Даже полдня простоя – убыток, а счет идет на сутки. Что получается? Россия снова принуждает сесть за стол переговоров, а будете выеживаться – закроем вам путь к мариупольскому порту. А это – экономический п*здец, господа! И пока вы где-то там в Стокгольме будете судиться с Россией, город Мариуполь потихоньку начнет умирать. Дальнейших вариантов развития событий много. От наступления на опустошенный город до очередной оппозиционной отрыжки, которая вылезет с лозунгом великого математика – "я все порешаю". За него отдают голоса, и при власти - снова пророссийский пид*р", - описывает экс-разведчик возможные риски подобного давления.

С другой стороны, бывший военный убежден: Россия не хочет сама атаковать, а намерена спровоцировать пойти в наступление Украину.

"Я не думаю, что они открыто пойдут в наступление. Они ждут этого от нас. Но мы тоже вряд ли бросимся в атаку. Генералы и по ту, и по нашу сторону прекрасно понимают: чтобы идти в наступление, необходимо чтобы твои силы и средства самое малое в пять раз превышали силы и средства противника. Но и в этом случае наступление – это тысячи погибших. Тем более, наша политика направлена на мирное урегулирование конфликта", - подытожил волонтер.