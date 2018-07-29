Пять вражеских обстрелов: в Минобороны рассказали о ситуации на Донбассе

В результате боевых действий потерь среди украинских военных нет.

С начала суток в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано 5 прицельных вражеских обстрелов позиций украинских защитников.

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Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Максим Праута на брифинге относительно текущей ситуации на линии соприкосновения.

«Зафиксировано 5 прицельных вражеских обстрелов позиций подразделений Объединенных сил. В частности, на Луганском направлении с начала суток дважды попали под обстрел из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов защитники Крымского. На Донецком направлении, также в ночное время, российско-оккупационные войска обстреляли из гранатометов позиции подразделений Объединенных сил возле Опытного, а из стрелкового оружия - защитников Павлополя», - говорится в сообщении.

По словам спикера Минобороны, ответный огонь ВСУ открывали один раз.

«Потери среди наших военных в результате боевых действий нет», - добавил он.