Путин грозит "серьезными рисками" обострения на Донбассе
16:55, 19 июля 2018Война
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Глава страны-агрессора говорит о рисках обострения ситуации на востоке Украины.
Владимир Путин / REUTERS
Президент РФ Владимир Путин заявил, что видит серьезные риски обострения ситуации на Донбассе.
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"Серьезные риски обострения ситуации сохраняются на юго-востоке Украины", - сказал он на совещании послов и постоянных представителей РФ, передает ТАСС.
При этом президент страны, развязавшей войну на Донбассе и оккупировавшей Крым, говорит об "отказе" Киева от мирного разрешения конфликтов.
Ранее, во время прямой линии, президент РФ Владимир Путин пообещал "тяжелые последствия для украинской государственности в целом" в случае попытки освободить Донбасс.
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