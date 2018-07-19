Путин грозит "серьезными рисками" обострения на Донбассе

Глава страны-агрессора говорит о рисках обострения ситуации на востоке Украины.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что видит серьезные риски обострения ситуации на Донбассе.

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"Серьезные риски обострения ситуации сохраняются на юго-востоке Украины", - сказал он на совещании послов и постоянных представителей РФ, передает ТАСС.

При этом президент страны, развязавшей войну на Донбассе и оккупировавшей Крым, говорит об "отказе" Киева от мирного разрешения конфликтов.

Ранее, во время прямой линии, президент РФ Владимир Путин пообещал "тяжелые последствия для украинской государственности в целом" в случае попытки освободить Донбасс.