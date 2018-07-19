Путин грозит "серьезными рисками" обострения на Донбассе

16:55, 19 июля 2018
Война
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Владимир Путин / REUTERS

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"Серьезные риски обострения ситуации сохраняются на юго-востоке Украины", - сказал он на совещании послов и постоянных представителей РФ, передает ТАСС.

При этом президент страны, развязавшей войну на Донбассе и оккупировавшей Крым, говорит об "отказе" Киева от мирного разрешения конфликтов.

Ранее, во время прямой линии, президент РФ Владимир Путин пообещал "тяжелые последствия для украинской государственности в целом" в случае попытки освободить Донбасс.

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Теги: #Донбасс#Россия#Владимир Путин