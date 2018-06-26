На Донбассе ранен "комбат" боевиков "ДНР" (фото)

Боевики "ДНР" просят деньги на лечение раненого "комбата".

В районе оккупированного с. Коминтерново Донецкой области был ранен один из "комбатов" боевиков "ДНР" Слесаревский Георгий с позывным "Джордж".

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Как сообщают ресурсы боевиков, террорист получил минно-осколочные травмы и сильные ранения ног, сейчас он находится в госпитале. Теперь боевики собирают деньги на лечения своего "командира".

О раненном "комбате" боевиков написал на своей странице в Facebook и волонтер Юрий Мысягин. "ВСУ калибром помогли", - говорится в его сообщении.

Как сообщалось, на Донбассе, в районе Авдеевской промзоны, 17 мая был ликвидирован осетинский наемник Олег Мамиев с позывным "Мамай", командир бригады террористов "Пятнашки".